Селюнин Семен Яковлевич
Место рожденияКировская область, Зуевский раон, д.Кисели
Дата рождения11.02.1907
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1907
Отец: Селюнин Яков Фаддеевич
Мать: Селюнина Анисья Петровна
Кировская область, Зуевский раон, д.Кисели
Бракосочетание
1936
Жена: Селюнина Анна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Фаина Семеновна
Мать ребёнка: Селюнина Анна
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1941
Кировская область, Зуевский раон, д.Кисели
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Селюнина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1952