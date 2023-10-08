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Селюнин Семен Яковлевич

Место рождения

Кировская область, Зуевский раон, д.Кисели

Дата рождения

11.02.1907

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1907

Отец: Селюнин Яков Фаддеевич

Мать: Селюнина Анисья Петровна

Кировская область, Зуевский раон, д.Кисели
Бракосочетание
1936

Жена: Селюнина Анна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Фаина Семеновна

Мать ребёнка: Селюнина Анна

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селюнина Анна

Кировская область, Зуевский раон, д.Кисели
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Селюнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селюнина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селюнина Анна

Смерть
1952
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