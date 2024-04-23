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Матрёна Евсеевна

Место рождения

Алексеево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеево, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Василиса Александровна

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Василий Александрович

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Александр Александрович

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Михаил Александрович

Отец ребёнка: Александр Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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