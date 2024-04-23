Матрёна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1902
Муж: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Василиса Александровна
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
28.11.1906
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
01.03.1908
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
20.11.1914
Отец ребёнка: Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
12.02.1916
Сын: Михаил Александрович
Отец ребёнка: Александр Георгиевич