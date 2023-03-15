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Филоненко Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1977

Отец: Филоненко Александр Юрьевич

Мать: Любовь

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