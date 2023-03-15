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Филоненко Виталий Александрович
Филоненко Виталий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1977
Пол
Мужской
Отец
Филоненко Александр Юрьевич
1958 г.р.
Мать
Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1977
Отец:
Филоненко Александр Юрьевич
Мать:
Любовь
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