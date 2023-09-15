Пустоваров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустоваров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустоваров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустоваров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустоваров Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Николаевна

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