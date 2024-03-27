Ишбаев Саах красноармеец Дата рождения __.__.1912 Дата и место призыва __.12.1941 Бурзянский РВК, Башкирская АССР, Бурзянский р-н Военно-пересыльный пункт 18 азсп Воинская часть госпиталь 1631 Выбытие из воинской части 16.12.1942 Куда выбыл ФВЛ 401 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8473

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