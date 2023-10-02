Салеев Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салеев Муса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1938

Сын: Салеев Игорь

Мать ребёнка: Салеева Хабича

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашифа

Мать ребёнка: Салеева Хабича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Марьям

Мать ребёнка: Салеева Хабича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салеев Рамазан

Мать ребёнка: Салеева Хабича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салеев Хамит

Мать ребёнка: Салеева Хабича

Смерть
Неизвестно
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