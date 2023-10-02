Салеев Муса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1938
Сын: Салеев Игорь
Мать ребёнка: Салеева Хабича
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашифа
Мать ребёнка: Салеева Хабича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Марьям
Мать ребёнка: Салеева Хабича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салеев Рамазан
Мать ребёнка: Салеева Хабича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салеев Хамит
Мать ребёнка: Салеева Хабича
Смерть
Неизвестно