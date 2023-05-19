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Марина Самсонова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Фаддей Якимов

Отец ребёнка: Яким Тимофеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Якимов

Отец ребёнка: Яким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Якимов

Отец ребёнка: Яким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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