Марина Самсонова
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фаддей Якимов
Отец ребёнка: Яким Тимофеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Якимов
Отец ребёнка: Яким Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Якимов
Отец ребёнка: Яким Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно