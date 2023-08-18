Булатов Сергей (Сергушка) Матвеев
Место рожденияпоч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Булатов Матюшко Иванов
Мать: не указана
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Булатов Константин Сергеев
Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Дарья Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721