Булатов Сергей (Сергушка) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Сергей (Сергушка) Матвеев

Место рождения

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Булатов Матюшко Иванов

Мать: не указана

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Булатов Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Булатов Тарас Сергеев

Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Булатов Кирилл Сергеев

Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Булатов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Булатов Константин Сергеев

Мать ребёнка: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Дарья Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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