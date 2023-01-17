Мещанинов Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти19.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1916 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1921
Дочь: Оголихина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Мещанинова Мария Васильевна
Смерть
19.11.1956