Мещанинов Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещанинов Алексей Герасимович

Мещанинов Алексей Герасимович

avatar

Место рождения

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

19.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривцово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
17.01.1916 ст.

Жена: Мещанинова Мария Васильевна

Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1921

Дочь: Оголихина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Мещанинова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1956
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close