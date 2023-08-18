Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1981
Отец: Жадобин Николай Васильевич
Мать: Жадобина Татьяна
Рождение ребёнка
22.06.2006
Дочь: Лысенко София Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Лысенко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Лысенко маленькая Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысенко Алексей