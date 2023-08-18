Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1981

Отец: Жадобин Николай Васильевич

Мать: Жадобина Татьяна

Рождение ребёнка
22.06.2006

Дочь: Лысенко София Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Лысенко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Лысенко маленькая Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Алексей

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