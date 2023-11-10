Ершова Федора Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Ершов Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Ершов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Иван Степанов
Смерть
Неизвестно