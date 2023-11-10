Ершова Федора Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Федора Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Ершов Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Ершов Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
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