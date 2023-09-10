Чужакова Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужакова Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швандюра Инга Александровна

Отец ребёнка: Швандюра Алексанр Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швандюра Юлия Александровна

Отец ребёнка: Швандюра Алексанр Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швандюра Алексанр Валерьевич

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