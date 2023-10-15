Зубарев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Зубарев Михаил
Мать: Людмила Иоановна
Рождение ребёнка
26.03.1919
Сын: Зубарев Иоанн
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна
Рождение ребёнка
06.07.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна
Рождение ребёнка
20.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно