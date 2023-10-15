Зубарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ДЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Зубарев Михаил

Мать: Людмила Иоановна

Рождение ребёнка
26.03.1919

Сын: Зубарев Иоанн

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
06.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
20.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Ольга Стефановна

Смерть
Неизвестно
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