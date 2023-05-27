Антон Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Платон Антонович
Мать ребёнка: Настасья Титовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Настасья Титовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Настасья Титовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антон Антонович
Мать ребёнка: Настасья Титовна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Титовна
Смерть
Неизвестно