Полетаева (Никитина) Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1972
Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1977
Сын: Полетаев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1992
Сын: Полетаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович