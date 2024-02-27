Полетаева (Никитина) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Никитина) Маргарита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953

Отец: Никитин Василий Николаевич

Мать: Никитина (Григорьева) Надежда Апполоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1972

Сын: Полетаев Олег Николаевич

Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1977

Сын: Полетаев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1992

Сын: Полетаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Полетаев Николай Иванович

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