Жилин Никифор Ефремов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Жилин Ефрем
Мать: не указана
Запись там же: Он же и Огнев.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Агафья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Жилина) Парасковья Никифорова
Мать ребёнка: Жилина Агафья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Жилин Иван Никифоров
Мать ребёнка: Жилина Агафья
Смерть
Неизвестно