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Жилин Никифор Ефремов

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Жилин Ефрем

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Запись там же: Он же и Огнев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Агафья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Жилина) Парасковья Никифорова

Мать ребёнка: Жилина Агафья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Жилин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Жилина Агафья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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