Петухов Фёдор Назарович
Место рождения
Дата рождения26.07.1897
Дата смерти30.10.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1897
Рождение ребёнка
06.11.1922
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна
Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1936
Дочь: Стяжкина Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна
Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна
Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна
Умер в младенчестве
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.?
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область