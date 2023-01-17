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Петухов Фёдор Назарович

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Место рождения

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.07.1897

Дата смерти

30.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1897

Отец: Петухов Назар Викулович

Мать: Петухова Анастасия Назарьевна

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Петухов Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна

Петропавловск, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1936

Дочь: Стяжкина Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна

Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна

Умер в младенчестве
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Роман Фёдорович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Ивановна

Умер в младенчестве
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Ивановна

Смерть
30.10.?
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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