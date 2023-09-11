Рокитениц Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1933
Дата смерти06.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933
Отец: Рокитениц Федот
Мать: Александра
Рождение ребёнка
13.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рокитениц Ольга
Рождение ребёнка
18.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рокитениц Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.05.1984
Причина смерти: Болезнь