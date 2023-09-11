Рокитениц Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокитениц Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1933

Дата смерти

06.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933

Отец: Рокитениц Федот

Мать: Александра

Рождение ребёнка
13.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рокитениц Ольга

Рождение ребёнка
18.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рокитениц Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.05.1984
Причина смерти: Болезнь
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