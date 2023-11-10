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Пустушкина Матрена Александровна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1856

Сын: Пустушкин Абрам Петрович

Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пустушкин Степан Петрович

Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустушкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустушкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустушкин Петр Макарович

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