Пустушкина Матрена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1856
Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пустушкин Степан Петрович
Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустушкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустушкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Пустушкин Петр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно