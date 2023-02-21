Бабаков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1980

Отец: Бабаков Николай Николаевич

Мать: Бабакова Елена Валериановна

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