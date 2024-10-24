Буденков Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова (Буденкова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
17.04.1898
Дочь: (Буденкова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Буденков Исаак Степанович
Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно