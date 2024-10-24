Буденков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуденков Степан Иванович

Буденков Степан Иванович

Место рождения

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова (Буденкова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Буденкова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1898

Дочь: (Буденкова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Буденков Исаак Степанович

Мать ребёнка: Буденкова Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.