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Вахитов Арслан

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1908

Дочь: Юсупова Минниса Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Минникамал Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Салямова Минсулу Арслановна

Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
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