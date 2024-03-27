Вахитов Арслан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1908
Дочь: Юсупова Минниса Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Минникамал Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Салямова Минсулу Арслановна
Мать ребёнка: Вахитова Латфикамал Загретдиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР