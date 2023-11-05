Грязнова Алёна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова Алёна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1988

Отец: Клёченко Андрей Анатольевич

Мать: Ключенко Лариса Егоровна

Рождение ребёнка
13.08.2009

Дочь: Грязнова Вика Васильевна

Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.2011

Дочь: Грязнова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.06.2014

Сын: Грязнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
23.01.2017

Сын: Грязнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Василий Сергеевич

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