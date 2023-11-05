Грязнова Алёна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1988
Рождение ребёнка
13.08.2009
Дочь: Грязнова Вика Васильевна
Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
20.01.2011
Дочь: Грязнова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.06.2014
Сын: Грязнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.01.2017
Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Грязнов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно