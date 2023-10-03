Довженко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Надежда
Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довженко Ирина Ильинична
Смерть
Неизвестно