Довженко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовженко Дмитрий

Довженко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Надежда

Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Довженко Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довженко Ирина Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close