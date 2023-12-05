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Быков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Быков Антон Иванович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Быков Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1932

Дочь: Кулиуш Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Быков Олег Васильевич

Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1941

Сын: Быков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна

Смерть
1954
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