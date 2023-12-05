Быков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Быков Антон Иванович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Быков Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1932
Дочь: Кулиуш Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1941
Мать ребёнка: Быкова Любовь Ивановна
Смерть
1954