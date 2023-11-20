Злобина (Зверева) Матрона Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина (Зверева) Матрона Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Светлакова Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Зубарева Евгения Афанасьева

Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Злобин Семеон Афанасьев

Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Злобин Корнило Афанасьев

Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Афанасей Куприянович

Смерть
Неизвестно
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