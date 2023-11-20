Злобина (Зверева) Матрона Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Светлакова Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Зубарева Евгения Афанасьева
Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Злобин Афанасей Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно