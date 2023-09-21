Кондрашков Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашков Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашкова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.2013

Дочь: Кондрашкова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кондрашкова Елена Николаевна

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