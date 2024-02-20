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Костин Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Сергей Иванович

Мать: Костина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Костина (Целищева) Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Костина (Целищева) Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина (Целищева) Анна Тихоновна

Смерть
2010

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