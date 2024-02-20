Костин Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Сергей Иванович
Мать: Костина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина (Целищева) Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Костина (Целищева) Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010