Шумилова (Петрова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1990
Рождение ребёнка
18.07.2013
Дочь: Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Шумилов Юрий
Рождение ребёнка
15.11.2015
Сын: Шумилов Марк Юрьевич
Отец ребёнка: Шумилов Юрий
Рождение ребёнка
12.09.2017
Отец ребёнка: Шумилов Юрий
Рождение ребёнка
04.06.2019
Дочь: Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Шумилов Юрий
Рождение ребёнка
24.10.2021
Дочь: Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Шумилов Юрий
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Юрий