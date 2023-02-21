Шумилова (Петрова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Петрова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1990

Отец: Петров Анатолий Семёнович

Мать: Петрова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.2013

Дочь: Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Шумилов Юрий

Рождение ребёнка
15.11.2015

Сын: Шумилов Марк Юрьевич

Отец ребёнка: Шумилов Юрий

Рождение ребёнка
12.09.2017

Сын: Шумилов Тимофей Юрьевич

Отец ребёнка: Шумилов Юрий

Рождение ребёнка
04.06.2019

Дочь: Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Шумилов Юрий

Рождение ребёнка
24.10.2021

Дочь: Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Шумилов Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Юрий

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