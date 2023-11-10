Черкас Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Черкас Василий Дмитриевич
Мать: Черкас Паскалия
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-60
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Черкас Николай Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-92
Рождение ребёнка
1847
Сын: Черкас Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-92
Смерть
Неизвестно