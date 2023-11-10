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Черкас Михаил Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Черкас Василий Дмитриевич

Мать: Черкас Паскалия

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-60
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Черкас Николай Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Черкас Трифон Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-92
Рождение ребёнка
1847

Сын: Черкас Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-92
Смерть
Неизвестно
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