Шобик Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1934
Дата смерти11.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2011
Брянск, город Брянск, Брянская область