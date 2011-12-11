Шобик Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шобик Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1934

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2011
Брянск, город Брянск, Брянская область
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