Сгибнева Данилова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Данилова Валентина Васильевна

Место рождения

п. Саламат Варненский район Челябинская область

Дата рождения

11.10.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1987

Дочь: Сгибнева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Сгибнев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
14.04.1992

Дочь: Сгибнева Евгения Валеревна

Отец ребёнка: Сгибнев Валерий Васильевич

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