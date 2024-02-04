Сгибнева Данилова Валентина Васильевна
Место рожденияп. Саламат Варненский район Челябинская область
Дата рождения11.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1987
Дочь: Сгибнева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Сгибнев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1992
Дочь: Сгибнева Евгения Валеревна
Отец ребёнка: Сгибнев Валерий Васильевич