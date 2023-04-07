Бузин Сергей Александрович
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Дата рождения15.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
27 сентября 1896 г. по новому стилю
Крещение
19.09.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
1 октября 1896 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно