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Бузин Сергей Александрович

Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево

Дата рождения

15.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896

Отец: Бузин Александр Николаевич

Мать: Бузина Параскева Яковлевна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
27 сентября 1896 г. по новому стилю
Крещение
19.09.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
1 октября 1896 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно
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