Переславский Алексей Матвеевич
мужской, родился 21.03.1908, Россия, Орловская область, Колпнянский район
умер 24.03.1988
ОтецПереславский Матвей ПрохоровНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908
Отец: Переславский Матвей Прохоров
Мать: не указана
Россия, Орловская область, Колпнянский район
Рождение ребёнка
17.03.1933
Рождение ребёнка
19.02.1936
Россия, Тульская область, село Огаревка
Рождение ребёнка
07.06.1952
Россия, Иркутская область, поселок Лениниский
Бракосочетание
30.12.1959
Россия, Иркутская область, поселок Апрельский
Смерть
24.03.1988