Переславский Алексей Матвеевич 21.03.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Переславский Алексей Матвеевич

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 21.03.1908, Россия, Орловская область, Колпнянский район

умер 24.03.1988

Отец
Переславский Матвей ПрохоровНеизвестно г.р.
Супруги
Переславская (Токмакова) Матрена Яковлевна1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908

Отец: Переславский Матвей Прохоров

Мать: не указана

Россия, Орловская область, Колпнянский район

Рождение ребёнка
17.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переславская (Токмакова) Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
19.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переславская (Токмакова) Матрена Яковлевна

Россия, Тульская область, село Огаревка

Рождение ребёнка
07.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переславская (Токмакова) Матрена Яковлевна

Россия, Иркутская область, поселок Лениниский

Бракосочетание
30.12.1959

Жена: Переславская (Токмакова) Матрена Яковлевна

Россия, Иркутская область, поселок Апрельский

Смерть
24.03.1988

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