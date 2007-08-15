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Сухарников Иван Николаевич

Место рождения

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

15.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Сухарников Николай Егорович

Мать: Сухарникова (Афонина) Анна Григорьевна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.11.1955

Дочь: Иванцова (Сухарникова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Сухарников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1959

Дочь: Макарова (Сухарникова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.1961

Сын: Сухарников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1962

Дочь: Гасова (Сухарникова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.10.1966

Сын: Сухарников Александр Иванович

Мать ребёнка: Сухарникова Александра Федоровна

Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
15.08.2007
Малые Рымы, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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