(Финогеева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянина ?Александра
Отец ребёнка: Филянин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянин ?Спиредон
Отец ребёнка: Филянин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянина Прасковья
Отец ребёнка: Филянин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянин Степан
Отец ребёнка: Филянин Яков