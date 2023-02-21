Уразман Бигинеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Бигиней Тоишев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Рявин Уразманов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Топтагул Уразманов
Мать ребёнка: Минлиш
Рождение ребёнка
1767
Сын: Топтар Уразманов
Мать ребёнка: Минлиш
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно