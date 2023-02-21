Уразман Бигинеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразман Бигинеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Бигиней Тоишев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Рявин Уразманов

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Топтагул Уразманов

Мать ребёнка: Минлиш

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Сын: Топтар Уразманов

Мать ребёнка: Минлиш

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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