Николькин Николай Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987
Отец: Николькин Валерий Николаевич
Мать: Николькина Татьяна
Рождение ребёнка
10.02.2010
Сын: Николькин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Николькина Асель Тлековна
Рождение ребёнка
22.06.2013
Дочь: Николькина Кира Николаевна
Мать ребёнка: Николькина Асель Тлековна
Рождение ребёнка
21.01.2021
Сын: Николькин Натан Николаевич
Мать ребёнка: Николькина Асель Тлековна
Рождение ребёнка
10.02.2022
Дочь: Николькина Адель Николаевна
Мать ребёнка: Николькина Асель Тлековна
Бракосочетание
Неизвестно