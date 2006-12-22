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Михайлов Егор Федорович
Михайлов Егор Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Федор Александрович
1982 г.р.
Мать
Гельман Марина Николаевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2006
Отец:
Михайлов Федор Александрович
Мать:
Гельман Марина Николаевна
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