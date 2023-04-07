Илья Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Степан Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Гаврило Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Григорий Ильич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно