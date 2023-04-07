Илья Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Степан Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Гаврило Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Григорий Ильич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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