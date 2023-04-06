Ольшевская (Степущенок (Стипущенко)) Имя? Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшевская (Степущенок (Стипущенко)) Имя? Стефановна

Место рождения

Российская Империя, Витебская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Витебская губерния
Бракосочетание
30.06.1913

Муж: Ольшевский Петр

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ольшевский Константин

Отец ребёнка: Ольшевский Петр

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Смерть
Неизвестно
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