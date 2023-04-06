Ольшевская (Степущенок (Стипущенко)) Имя? Стефановна
Место рожденияРоссийская Империя, Витебская губерния
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя, Витебская губерния
Бракосочетание
30.06.1913
Муж: Ольшевский Петр
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ольшевский Петр
Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Смерть
Неизвестно