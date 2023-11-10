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Кузнецов Александр Арсеньевич

Место рождения

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
06.07.42
Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Рождение
1907

Отец: Кузнецов Арсений Георгиевич

Мать: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1907 по 05.12.1944
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Александр Арсеньевич стал главой домохозяйства и отселился от родителей еще до 1940года, проживал со своей женой и 4-мя детьми
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Ал-на

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1940
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работал бухгалтером
Работа или профессия
С 1940 по 06.07.1942
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работал начальником Казаро-Кумсарского лесопункта
Работа или профессия
С 1943 по 05.12.1944
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Вернулся к работе бухгалтером
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Антонина Ал-на

Смерть
05.12.1944
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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