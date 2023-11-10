Кузнецов Александр Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти05.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
06.07.42
Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Рождение
1907
Место жительства
С 1907 по 05.12.1944
Александр Арсеньевич стал главой домохозяйства и отселился от родителей еще до 1940года, проживал со своей женой и 4-мя детьми
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Ал-на
Работа или профессия
До 1940
Работал бухгалтером
Работа или профессия
С 1940 по 06.07.1942
Работал начальником Казаро-Кумсарского лесопункта
Работа или профессия
С 1943 по 05.12.1944
Вернулся к работе бухгалтером
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Антонина Ал-на
Смерть
05.12.1944