Жулидов Иван Николаевич
мужской, родился 01.09.1895 ст., Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область
умер Неизвестно
ОтецЖулидов Николай ИлларионовичВычислено 1862 ст. г.р.
МатьЖулидова (Чернашова) Агафия ЯковлевнаВычислено 1870 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895 ст.
Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Восприемники: псаломщик Александр Иванов Ершов и крестьянка Варвара Кириллова Дроздова