Жулидов Иван Николаевич 01.09.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жулидов Иван Николаевич

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 01.09.1895 ст., Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

умер Неизвестно

Отец
Жулидов Николай ИлларионовичВычислено 1862 ст. г.р.
Мать
Жулидова (Чернашова) Агафия ЯковлевнаВычислено 1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895 ст.

Отец: Жулидов Николай Илларионович

Мать: Жулидова (Чернашова) Агафия Яковлевна

Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

Восприемники: псаломщик Александр Иванов Ершов и крестьянка Варвара Кириллова Дроздова

Смерть
Неизвестно

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