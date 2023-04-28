Абрамова (Шевнина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Шевнина) Надежда Николаевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

08.09.?

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: Шевнин Николай

Мать: Шевнина Галина Тимофеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1988

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Абрамов Александр

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Денис

Отец ребёнка: Абрамов Александр

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
почта России
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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