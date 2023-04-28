Абрамова (Шевнина) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец: Шевнин Николай
Рождение ребёнка
01.03.1988
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Абрамов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Денис
Отец ребёнка: Абрамов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
почта России
Место жительства
Неизвестно