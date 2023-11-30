Рехлов Пётр Елфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлов Пётр Елфимович

Место рождения

Есаулово, Березовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Рехлов Елфим

Мать: Рехлова Орина

Есаулово, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1709

Сын: Рехлов Иван Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина

Есаулово, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Рехлова Марья Петровна

Мать ребёнка: Рехлова Катерина

Рождение ребёнка
1713

Сын: Рехлов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рехлова Катерина

Смерть
Неизвестно
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