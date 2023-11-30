Рехлов Пётр Елфимович
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Рехлов Елфим
Мать: Рехлова Орина
Рождение ребёнка
1709
Сын: Рехлов Иван Петрович
Мать ребёнка: Рехлова Катерина
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Рехлова Марья Петровна
Мать ребёнка: Рехлова Катерина
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Рехлова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рехлова Катерина
Смерть
Неизвестно