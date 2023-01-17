Антропов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.
Отец: Антропов Михаил
Мать: Антропова Елена Павловна
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Антропов Анкудин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Антропов Гаврило Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Озеро-Казанское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
1 месяц
Смерть
Неизвестно