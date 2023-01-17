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Антропов Иван Михайлович

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.

Отец: Антропов Михаил

Мать: Антропова Елена Павловна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Антропов Карп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Антропов Ульян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Антропов Анкудин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Антропов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Антропов Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Озеро-Казанское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
1 месяц
Смерть
Неизвестно
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