Плесовских ? Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плесовских Гаврило Остафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Плесовских Матрёна Артемьевна
Бракосочетание
До 1699
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Плесовских Влас
Мать ребёнка: Плесовских Матрёна Артемьевна
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно