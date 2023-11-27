Плесовских ? Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских ? Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Гаврило Остафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Плесовских Матрёна Артемьевна

Бракосочетание
До 1699

Жена: Плесовских Матрёна Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Плесовских Влас

Мать ребёнка: Плесовских Матрёна Артемьевна

Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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