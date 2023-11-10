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Делиев Андрей Константинович
Делиев Андрей Константинович
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1900
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Делиев Константин Дмитриевич
1872 г.р.
Мать
Делиева Мария Константиновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Делиев Константин Дмитриевич
Мать:
Делиева Мария Константиновна
Красная Поляна
Смерть
1901
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