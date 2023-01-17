Щербакова (Девяткина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Девяткина) Нина

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Место рождения

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.01.1893

Дата смерти

31.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1893

Отец: Девяткин Полиевкт

Мать: Девяткина Васса

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.10.1912

Муж: Щербаков Павел

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1920

Сын: Щербаков Николай

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Щербаков Александр

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Щербаков Тимофей

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил

Отец ребёнка: Щербаков Павел

Смерть
31.03.1974
с. Абрикосовка, Крым
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