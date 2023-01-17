Щербакова (Девяткина) Нина
Место рождения
Дата рождения13.01.1893
Дата смерти31.03.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1893
Отец: Девяткин Полиевкт
Мать: Девяткина Васса
Бракосочетание
29.10.1912
Муж: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
26.03.1920
Сын: Щербаков Николай
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
1922
Сын: Щербаков Александр
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
1923
Сын: Щербаков Тимофей
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Михаил
Отец ребёнка: Щербаков Павел
Смерть
31.03.1974
с. Абрикосовка, Крым