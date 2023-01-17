Клюкин Михаил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Михаил Артемьевич

Клюкин Михаил Артемьевич

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.11.1904

Дата смерти

06.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904

Отец: Клюкин Артем Иванович

Мать: Клюкина Анастасия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
?.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
?.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
?.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
?.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Анастасия Степановна

Смерть
06.01.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close