Клюкин Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1904
Дата смерти06.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
?.09.1941
Рождение ребёнка
?.07.1946
Рождение ребёнка
?.01.1949
Рождение ребёнка
?.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1982